Екатерина Репяхова, супруга Виктора Павлика, которая младше него почти на тридцать лет, решила ответить на самые частые вопросы.

Так, в этот раз девушка решила затронуть темы, которые волнуют наибольшее количество людей. Больше всего спрашивали женщины о воспитании ребенка, о том, как девушка его растит и чем занимается.

Одна из женщин посоветовала девушке обратиться к неврологу, чтобы сын Катерины научился говорить.

«Не вижу такой необходимости сейчас» - заявила Репяхова.

Также спросили у Репяховой, когда она собирается забирать у ребенка пустышку, ведь он с ней практически всегда: «Пока что совсем не вижу Мишу без пустышки. Забирать буду не скоро. Ну, как не скоро, ближе к двум годам».

Также Репяхова решилась рассказать, что мальчик совсем не показывает пальчиком на животных и почти не говорит. Правда Екатерина Репяхова не переживает из-за этого и считает, что наступит время, когда малыш будет нормально разговаривать.

Также она отметила, что отдала своего сына на занятия раннего развития, ведь по ее мнению, именно в 1,3 года самое время отдать туда ребенка.

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