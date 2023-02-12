Так, в этот раз девушка решила затронуть темы, которые волнуют наибольшее количество людей. Больше всего спрашивали женщины о воспитании ребенка, о том, как девушка его растит и чем занимается.
Одна из женщин посоветовала девушке обратиться к неврологу, чтобы сын Катерины научился говорить.
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«Не вижу такой необходимости сейчас» - заявила Репяхова.
Также спросили у Репяховой, когда она собирается забирать у ребенка пустышку, ведь он с ней практически всегда: «Пока что совсем не вижу Мишу без пустышки. Забирать буду не скоро. Ну, как не скоро, ближе к двум годам».
Также Репяхова решилась рассказать, что мальчик совсем не показывает пальчиком на животных и почти не говорит. Правда Екатерина Репяхова не переживает из-за этого и считает, что наступит время, когда малыш будет нормально разговаривать.
Также она отметила, что отдала своего сына на занятия раннего развития, ведь по ее мнению, именно в 1,3 года самое время отдать туда ребенка.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.