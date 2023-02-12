На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як тренується і у вихідні дні, не дозволяючи собі розслаблятися та закидати правильний режим. Раніше чоловік чесно зізнався, що в його постаті було багато зайвого, він страждав від ожиріння і довгий час не міг збиратися для того, щоб перетворитися.

Однак на сьогоднішній день він уже п'ять років як займається у залі, стежить за собою і не скидає намічені плани. Тільки завдяки комплексному підходу чоловікові вдалося привести себе до ладу.

"Коли йдемо в зал?)" - пише Ектор під атмосферним відео.

У мережі почали висловлюватися:

«Я прямо встала і пішла 😍; Коли побачимо коли 😂; У понеділок 😂; Вже 2 роки як завтра йду 😂Понеділок чи вівторок;

Кожен день))); Лише звідти 😘; Ось я розумію зняли норм контент із зали, 🔥 сила та міць; У понеділок-среду-п'ятницю та неділю)))); Машина, який красень!».

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати кавову олію з панкейками.

На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як тренується і у вихідні дні, не дозволяючи собі розслаблятися та закидати правильний режим. Раніше чоловік чесно зізнався, що в його постаті було багато зайвого, він страждав від ожиріння і довгий час не міг збиратися для того, щоб перетворитися.

Однак на сьогоднішній день він уже п'ять років як займається у залі, стежить за собою і не скидає намічені плани. Тільки завдяки комплексному підходу чоловікові вдалося привести себе до ладу.

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати кавову олію з панкейками.

"Про шоколадну олію, напевно, чули вже всі, а ось про кавову - навряд! Сьогодні здивую вас таким солодким і незвичайним рецептом, який неодмінно стане мастхевом для фанатів кави 😍", - пише зірка "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.