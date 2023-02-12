На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как тренируется и в выходные дни, не позволяя себе расслабляться и забрасывать правильный режим. Ранее мужчина честно признался, что в его фигуре было много лишнего, он страдал от ожирения и долгое время не мог сбораться с тем, чтобы преобразиться.

Однако на сегодняшний день он уже пять лет как занимается в зале, следит за собой и не сбрасывает намеченные планы. Только благодаря комплексному подходу мужчине удалось привести себя в порядок.

«Когда идем в зал?)» - пишет Эктор под атмосферным видео.

В сети принялись высказываться:

«Я прямо встала и ушла 😍; Когда, увидим когда 😂; В понедельник 😂; Уже 2 года как завтра ухожу 😂Понедельник или вторник;

Каждый день))); Только оттуда 😘; Вот я понимаю сняли норм контент из зала, 🔥 сила и мощь; В понедельник-среду- пятницу и воскресенье)))); Машина, какой красавчик!».

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить кофейное масло с панкейками.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.