Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу вирішив показати незвичайну фотосесію у стилі "5 елементів".
"5 елемент", – лаконічно підписав фотографії Тарас у своєму блозі.
Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Мій улюблений фільм";
"дуже схожі";
"Неймовірно";
"Тут тільки Мили Йовович не вистачає";
"Кожна фотосесія це космос. Такі круті. Люблю ваші образи";
"Ви як завжди на висоті".
До цього Цимбалюк вирішив розповісти про отримання повістки, поділившись думками у публікації.
"Багато радісних коментарів, які я отримав повістку. Днями спілкувався з Гришею Решетником: інтерв'ю скоро на СТБ... Зійшлися на думці, що нам постійно прилітає від передплатників: «а чого це такий здоровий дядько не в окопі з автоматом»?
Тема – ювелірна і водночас проста, як двері. Думаю, ми з Решетником не є єдиними серед представників публічної сфери, хто регулярно чує подібне", - написав Тарас.
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