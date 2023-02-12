Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз решил показать необычную фотосессию в стиле "5 элемента".

"5 элемент", - лаконично подписал фотографии Тарас в своем блоге.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой любимый фильм";

"Очень похожие";

"Невероятно";

"Тут только Милы Йовович не хватает";

"Каждая фотосессия это космос. Такие крутые. Обожаю ваши образы";

"Вы – как всегда на высоте".

До этого Цымбалюк решил рассказать о получении повестки, поделившись мыслями в публикации.

"Много радостных комментариев, которые я получил повестку. На днях общался с Гришей Решетником: интервью скоро на СТБ… Сошлись во мнении, что нам постоянно прилетает от подписчиков: «а чего это такой здоровый дядя не в окопе с автоматом»?

Тема – ювелирная и, в то же время, проста, как дверь. Думаю, мы с Решетником не единственные среди представителей публичной сферы, кто регулярно слышит подобное", - написал Тарас.

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