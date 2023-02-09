Тарас Цымбалюк из "Крепостной" рассказал об эмиграции, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Тарас решил показать себя и рассказать об эмиграции.

"Эта эмиграция для того, чтобы влюбить весь мир в Украину!

Все, достаточно, сложно… Цифра уехавших украинцев меня просто шокировала…

До полномасштабного вторжения около 13 миллионов украинцев жили за пределами нашей страны.

Например, еще до первой мировой войны, только в штаты выехало 500 000 украинцев... и по сегодняшний день именно в Америке самая большая украинская диаспора - около 1,5 млн... Далее, Канада, Бразилия, Аргентина и т.д", - написал Тарас в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"К сожалению много украинцев, которые выехали, как беженцы, так позор в плане поведения, мне стыдно за них ((такой диссонанс в Украине такие герои, такие мужественные и стойкие люди, а за границей смотришь и читаешь за поведение некоторых беженцев (таких немало ) и просто приходил в шок(";

"Когда к абсолютной мужской красоте добавляется острый ум и безусловный талант, на ум приходит только одно имя - Тарас Цымбалюк".

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