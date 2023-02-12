Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі своїми яскравими образами, проте не всі оцінили її захоплення яскравими макіяжами.

Як видно, Ярослава зібрала у своєму посту портрети, на яких крупним планом показала обличчя із різними варіантами яскравого макіяжу. Схоже, ці образи вона створювала для своїх виступів, як і зачіски і укладання на своєму розкішному довгому волоссі.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "Який образ найбільше? Пишіть цифру від 1 до 10. Цим дописом дякую прекрасним візажистам і перукарям, які працюють зі мною в благодійних проєктах, на підтримку ЗСУ, заради однієї великої мети! Вклад кожного важливий! Разом переможемо. Є бажання зі мною попрацювати? Пишіть".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:

"Однозначно 1. Волосся тут виглядає красиво і дорого. Без жодних хвостиків, пучків".

"Навіщо стільки гриму? Не робіть із себе старшу жінку... Будьте юною та природною".

"У вас дуже мила зовнішність, цей яскравий макіяж не ваш. Вибачте, якщо вас це образило".

"Багато гриму. Не природно. Це все в минулому. Простіше дивіться. Ви і так, симпатична!".

"Це фото поблизу. Зі сцени макіяж зовсім по-іншому виглядає, там всі норми, немає перебору".

"Красуня неймовірна, дуже гарна від природи. Але колись хочеться розмаїття по собі знаю. Тому хочу сказати, що мені дуже подобається 1, 5, 6 образи".

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