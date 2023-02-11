Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка взяла бронзу на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. А кілька років тому Різатдінова стала учасницею шоу "Танці зі зірками", де була фавориткою судді Влада Ями. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де цього разу висловилася про трагедію у Туреччині.
"Передусім, дозвольте мені висловити співчуття людям, які постраждали від землетрусів у Туреччині та Сирії…"
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Природа вкотре нагадала нам, що ми на Землі лише гості", - написала Ганна в публікації та розповіла про співчуття всього світу Туреччини.
– Україна Вам не болить?
Україно, де за рік війни загинули сотні спортсменів, тисячі українських громадян, серед них діти! Де ж було ваше співчуття? Хіба у ваших вільних та демократичних країнах заборонено виявляти емоції? А може, ви не співчуваєте? Можливо, вам не болить?", - підсумувала Різатдінова.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Які влучні слова!";
"У мене те саме питання, у них за українців нічого не болить... Я думаю це від великого сорому...";
"Аня, прямо в саме серце. Дуже вірно сказано".
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