Українська художня гімнастка Ганна Різатдінова, фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками", висловилася про Україну на тлі трагедії у Туреччині.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка взяла бронзу на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. А кілька років тому Різатдінова стала учасницею шоу "Танці зі зірками", де була фавориткою судді Влада Ями. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де цього разу висловилася про трагедію у Туреччині.

"Передусім, дозвольте мені висловити співчуття людям, які постраждали від землетрусів у Туреччині та Сирії…"

Тисячі сімей залишилися без будинків, родичів,

рідних друзів

Природа вкотре нагадала нам, що ми на Землі лише гості", - написала Ганна в публікації та розповіла про співчуття всього світу Туреччини.

– Україна Вам не болить?

Україно, де за рік війни загинули сотні спортсменів, тисячі українських громадян, серед них діти! Де ж було ваше співчуття? Хіба у ваших вільних та демократичних країнах заборонено виявляти емоції? А може, ви не співчуваєте? Можливо, вам не болить?", - підсумувала Різатдінова.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Які влучні слова!";

"У мене те саме питання, у них за українців нічого не болить... Я думаю це від великого сорому...";

"Аня, прямо в саме серце. Дуже вірно сказано".

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