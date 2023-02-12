Известная певица SLAVIA поделилась кадрами со совими яркими образами, однако некоторые поклонники ее раскритиковали.

Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своими яркими образами, однако, не все оценили ее увлечение яркими макияжами.

Как видно, Ярослава собрала в своем посте портреты, на которых крупным планом показала лицо с разными вариантами яркого макияжа. Похоже, эти образы она создавала для своих выступлений, как и прически и укладки на своих роскошных длинных волосах.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "Какой образ больше всего нравится? Пишите цифру от 1 до 10. Этим постом благодарю прекрасных визажистов и парикмахеров, которые работают со мной в благотворительных проектах, в поддержку ВСУ, ради одной великой цели! Вклад каждого важен! Вместе победим. Есть желание со мной поработать? Пишите".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Однозначно 1. Волосы здесь выглядят красиво и дорого. Без всяких хвостиков, пучков".

"Зачем столько грима? Не делайте из себя старшую женщину... Будьте юной и природной".

"У вас очень милая внешность, этот яркий макияж не ваш. Извините, если вас это оскорбило".

"Много грима. Не естественно. Это все в прошлом. Проще смотрите. Вы и так, симпатична!".

"Это фото вблизи. Со сцены макияж совсем по-другому смотрится, там все норм, нет перебора".

"Красавица невероятная, очень хороша от природы. Но когда-то хочется разнообразия по себе знаю. Поэтому хочу сказать, что мне очень нравится 1, 5, 6 образы".

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