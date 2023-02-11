Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров перед прем'єрою двох своїх проєктів нарешті заговорив українською мовою.

Від початку повномасштабної війни Дмитро Комаров працює в гарячих точках та показує наслідки злочинів росіян на українській землі. Телеведучий також активно займається волонтерською діяльністю і допомогою ЗСУ.

На офіційній сторінці каналу 1+1 в Instagram повідомили, що вже зовсім скоро, 3 березня, відбудеться прем’єра циклу «Світ навиворіт з Дмитром Комаровим. У пошуках скарбів Колумбії». Сезон був відзнятий ще до 24 лютого минулого року, проте глядачі не змогли побачити прем’єру через вторгнення росії.

"У новому сезоні телеведучий знайомитиме глядачів з країною неймовірних багатств та вирушить на пошуки скарбів. Мало хто знає, та саме з Колумбії походять легенди про міфічну «золоту країну» Ельдорадо. І не безпідставно. Дмитро Комаров спробує розгадати таємниці, приховані у густих лісах Колумбії, та у своєму стилі показати цю країну зсередини", — сказано в анонсі.

Крім того, 24 лютого відбудеться грандіозна прем’єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова під назвою «Рік», у якому ведучий показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах.

Комаров ще до недавнього часу вперто вів "Світ навиворіт" та робив публікації російською мовою, але тепер нарешті самостійно озвучив обидва проєкти українською. Українці в коментарях підтримали відмову ведучого від мови країни-окупанта:

"Класно❤️🔥😍 Але, яка ціна того, щоб всі заговорили українською😢";

"Хто я така, щоб пройти повз і не відмітити чудову українську мову😌".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.