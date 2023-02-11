Популярний український музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни пішов служити в українське військо, відправивши дружину та дітей за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав новий кліп на пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитела".

Треба сказати, що кадри з фронтового Бахмута, котрий зусиллями ЗСУ не впав перед російськими окупантами, довів українців до сліз. Як і слова нової пісні "Антитіла" "Фортеця Бахмут". У кліпі показали важку роботу українських захисників, а також їхні очі, в яких читається незламний дух. На деяких кадрах можна побачити, як військові пишуть слова з пісні на боєприпасах.

У підписі до публікації Тополі коротко написав: "Один снаряд – одно попадание. Премьера! Крепость Бахмут. Уже на Ютуб канале группы Антитела". Українці відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Дуже зворушливо! Незламний!".

"Пісня дивовижна! Вольова! Сильна! У нас люди талановиті".

"Мурашки по шкірі, сльози в очах… Дивлюся відео та гордість за наших хлопців. Найкращі. Разом до перемоги".

"Прослухала її вже ймовірно більше сотні разів і щоразу мороз по шкірі. Дякую захисникам України, що живу! Слава Героям України!"

"Сьогодні це улюблена пісня мого п'ятирічного українця. Дякую за якісну змістовну роботу".

"Дуже красива пісня! Ви великі молодці, які її написали, і зняті супер, а головне, що там наші звичайні хлопці, які борються за життя та нашу свободу! Дякую за таку прем'єру!".

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