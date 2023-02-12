Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала фото із відомим українським стендап-коміком Феліксом Редькою, з яким випустила інтерв'ю, де вони порушили важливе мовне питання.

Так у розмові з Феліксом Раміна порушила проблему українців, які росли у русифікованому середовищі і зараз намагаються перейти українською мовою, але не знаходять підтримки. Це проблема, яку на собі зазнали багато російськомовних українців. Тому Есхакзай у своєму новому посту закликала до суспільної дискусії на цю тему.

"Ми відкриваємо ящик Пандори та запрошуємо всіх публічних та непублічних людей до дискусії. Ще рік тому особисто мене ледве до самогубства не довели думки про те, що я не така українка, якою маю бути. Я росла в Києві, де моїми друзями були як україномовні, так і російськомовні друзі. Мене з дитинства вчили, що росія - це наш друг, велика та розвинена країна. Ми спочатку дивилися привітання путіна на новий рік, а потім вмикали нашого президента. Я вважала, що все, що ТАМ - це найкраще, найкрутіше. Проте я ніколи не хотіла бути росіянкою та не вважала нас одним народом. Таких як я - багато", - написала Раміна.

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