Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "RAMINA", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала фото с известным украинским стендап-комиком Феликсом Редькой, с которым выпустила интервью, где они подняли важный языковый вопрос.

Так в разговоре с Феликсом Рамина подняла проблему украинцев, которые росли в русифицированной среде и сейчас пытаются перейти на украинский язык, но не находят поддержки. Это проблема, которую на себе испытали многие русскоговорящие украинцы. Поэтому Эсхакзай в своем новом посте призвала к общественной дискуссии на эту тему.

"Мы открываем ящик Пандоры и приглашаем всех публичных и непубличных людей к дискуссии. Еще год назад лично меня едва до самоубийства не довели мысли о том, что я не такая украинка, какой должна быть. Я росла в Киеве, где моими друзьями были как украиноязычные, так и русскоязычные друзья. Меня с детства учили, что россия – это наш друг, большая и развитая страна. Мы сначала смотрели приветствие путина на новый год, а затем включали нашего президента. Я считала, что все, что ТАМ – это самое лучшее, самое крутое. Однако я никогда не хотела быть русской и не считала нас одним народом. Таких как я – много", - написала Рамина.

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