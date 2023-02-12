Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що напередодні відбувся її концерт у Кельні в рамках туру Німеччиною, поки окупанти здійснили 10 лютого чергову масовану ракетну атаку по Україні.

"В момент, коли Україну покидьки знову атакували ракетними обстрілами, я відвідала організацію Blau-Gelbes Kreuz (Синьо-Жовтий Хрест), яка допомагає Україні з 2014 року. Це один з найбільших складів в Європі, звідки відправляють гуманітарну допомогу в Україну та безліч інших необхідних речей. Я вдячна кожному та кожній, хто працює задля нашої неминучої перемоги. Приходьте на концерти, це також внесок до нашої спільної мети", — наголосила Христина Соловій.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Дякуємо за візит ❤️ Бажаємо нам усім української перемоги і до наступних зустрічей!";

"Молодець Соловійка, гордість України".

Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні та за кордоном.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Соловій вразила Володимира Дантеса на новому фото.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.