В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что накануне состоялся ее концерт в Кельне в рамках тура по Германии, пока оккупанты совершили 10 февраля очередную массированную ракетную атаку по Украине.

"В момент, когда Украину подонки снова атаковали ракетными обстрелами, я посетила организацию Blau-Gelbes Kreuz (Сине-Желтый Крест), которая помогает Украине с 2014 года. Это один из крупнейших складов в Европе, откуда отправляют гуманитарную помощь в Украину и множество других необходимых вещей. Я благодарна каждому и каждой, кто работает ради нашей неизбежной победы. Приходите на концерты, это также вклад в нашу общую цель", — подчеркнула Кристина Соловий.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Благодарим за визит ❤️ Желаем нам всем украинской победы и до следующих встреч!";

"Молодец Соловийка, гордость Украины".

Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране и за границей.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Соловий поразила Владимира Дантеса на новом фото.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала участника "Голос країни", который ее покорил.