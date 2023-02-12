Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар почала займатися балетом у п'ять років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео, в якому показала, як вона виглядала в дитинстві, на самому початку її балетного шляху, а також кадри з її нової ефектної зйомки.

"Що б ви сказали собі маленькій/маленькому або ж яку пораду дали? Якби мали можливість…💭", — поцікавилася Катерина Кухар у шанувальників.

Українці в коментарях діляться своїми варіантами відповіді на це питання, а також засипали Катю компліментами:

"Не втомлюся захоплюватися Вашою красою😍";

"Не дозволяй, щоб тебе ображали, люби себе, відкинь усі комплекси, будь собою, ти найкраща❤️";

"Втілюй свою мрію, навіть якщо рідні вважають її нездійсненною, бо вона тільки твоя!";

"Вчись! Бо знання - це те що завжди буде з тобою!".

Додамо, через повномасштабну війну життя Катерини Кухар, як і більшості українців, сильно змінилося. Балерина зізналася, що тепер їй доводиться самостійно годувати дітей і займатися прибиранням.

"За 40 років життя, я вибудувала свій сімейний менеджмент таким чином, що не займалась рутинними побутовими справами. Останній рік все повністю змінилось і досі звикаю до режиму: мама-домогосподарка...", — розповідала Катерина Кухар.

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

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