Известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар начала заниматься балетом в пять лет.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила видео, в котором показала, как она выглядела в детстве, в самом начале ее балетного пути, а также кадры ее новой эффектной съемки.

"Что бы вы сказали себе маленькому/маленькому или какой совет дали? Если бы имели возможность… 💭", — поинтересовалась Екатерина Кухар у поклонников.

Украинцы в комментариях делятся своими вариантами ответа на этот вопрос, а также засыпали Катю комплиментами:

"Не устану восхищаться Вашей красотой 😍";

"Не позволяй, чтобы тебя оскорбляли, люби себя, отбрось все комплексы, будь себой, ты самая лучшая❤️";

"Воплощай свою мечту, даже если родные считают ее невыполнимой, потому что она только твоя!";

"Учись! Потому что знания - это то, что всегда будет с тобой!".

Добавим, из-за полномасштабной войны жизнь Екатерины Кухар, как и большинства украинцев, сильно изменилась. Балерина призналась, что теперь ей приходится самостоятельно кормить детей и заниматься уборкой.

"За 40 лет жизни я выстроила свой семейный менеджмент таким образом, что не занималась рутинными бытовыми делами. Последний год все полностью изменилось и до сих пор привыкаю к ​​режиму: мама-домохозяйка...", — рассказывала Екатерина Кухар.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.