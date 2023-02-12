На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні заявив, що Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції й закріпилися – про це, зокрема, йшлося в його розмові із американським військовим начальником Марком Міллі.
Кореспонденти «Радіо «Свобода» показали, як почувається Стас із Бахмута, якого раніше там зустріли наші військові, а згодом вивезли у безпечне місце.
А зовсім нещодавно волонтери вмовили евакуюватися звідти ще одну родину, але вони погодилася їхати тільки із коровою.
Росія атакувала напередодні Україну – схід, південь і центр іранськими дронами. Вони вразили енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та у Нікопольському, більшість дронів збили. А ще військові показали, як їм вчора на Вінниччині вдалося збити ракету «Калібр», яка дуже складна для сил ППО.
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