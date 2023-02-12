На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заявил, что Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили ранее утраченные позиции и закрепились – об этом, в частности, говорилось в его разговоре с американским военным начальником Марком Милли.

Корреспонденты «Радио «Свобода» показали, как чувствует себя Стас из Бахмута, которого там встретили наши военные, а впоследствии вывезли в безопасное место.

А совсем недавно волонтеры уговорили эвакуироваться оттуда еще одну семью, но они согласились ехать только с коровой.

Россия атаковала накануне Украину – восток, юг и центр иранскими дронами. Они поразили энергетические объекты в Криворожском районе и Никопольском, большинство дронов сбили. А еще военные показали, как им вчера в Винницкой области удалось сбить ракету «Калибр», которая очень сложна для сил ПВО.

Историк Тимоти Снайдер, лекции которого по истории Украины пользуются большой популярностью в YouTube, собрал 1.268 млн долларов на «Ловца шахедов».

Президент Зеленский почтил память жертв землетрясения в турецком посольстве в Украине. Люди принесли туда много цветов даже в такие сложные для нас времена.

Пока Международный олимпийский комитет рассуждает о допуске

российских спортсменов на соревнования, наши легкоатлеты тренировались под звуки работы ПВО (видео 7).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.