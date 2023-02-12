Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею Євробачення у 2016 році, завдяки чому наступний конкурс пройшов у Києві. А після повномасштабного вторгнення артистка вирушила до Європи, де виступала з тією самою переможною піснею, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Джамала показала свою маму. Як виявилось, у неї 12 лютого День народження.
"Моя найкраща у світі, люблю тебе!"
З Днем народження!", - написала Джамала.
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Фанати, включаючи реп-виконавницю Alyona Alyona, поставили безліч лайків та написали коментарі:
"Вітаю з іменинницею";
"З днем народження мила наша Галина Михайлівна. Здоров'я Вам і всіх благ";
"Вітаю! Міцного здоров'я та здійснення мрії";
"Вітаю матусю і дякую їй безмежно за таку донечку";
"Вітаю з днем народження! Здоров'я та щастя! Миру та перемоги!";
"Красуня! Вітаю вашу родину зі святом! Багато років";
"З Днем народження мами";
"З днем народження, т.Галю! Багато років".
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