Джамала привітала найдорожче людину з Днем народження, опублікувавши пост у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею Євробачення у 2016 році, завдяки чому наступний конкурс пройшов у Києві. А після повномасштабного вторгнення артистка вирушила до Європи, де виступала з тією самою переможною піснею, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Джамала показала свою маму. Як виявилось, у неї 12 лютого День народження.

"Моя найкраща у світі, люблю тебе!"

З Днем народження!", - написала Джамала.

Фанати, включаючи реп-виконавницю Alyona Alyona, поставили безліч лайків та написали коментарі:

"Вітаю з іменинницею";

"З днем ​​народження мила наша Галина Михайлівна. Здоров'я Вам і всіх благ";

"Вітаю! Міцного здоров'я та здійснення мрії";

"Вітаю матусю і дякую їй безмежно за таку донечку";

"Вітаю з днем ​​народження! Здоров'я та щастя! Миру та перемоги!";

"Красуня! Вітаю вашу родину зі святом! Багато років";

"З Днем народження мами";

"З днем ​​народження, т.Галю! Багато років".

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