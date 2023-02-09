На кадрах артистка Джамала собрала несколько моментов из рабочего дня и сделала снимки с коллегами.

Украинская певица Джамала приехала в Киев, где продолжает волонтерскую деятельность, но также не забывает о творчестве. В этот раз артистка опубликовала на личной странице кадры из столицы и продемонстрировала свои будни в музыкальной студии звукозаписи.

Для работы в студии Джамала выбрала весьма креативный и необычный наряд, который подчеркнул ее умение выделяться из толпы. В частности, знаменитость примеряла широкие черные брюки, сверху на них она набросила длинную юбку. Образ дополняла водолазка в тон и жилетка коричневого оттенка.

На кадрах артистка собрала несколько моментов из рабочего дня и сделала снимки с коллегами.

"Киев вечерний. Полный творческих людей. Обожаю! Вдохновляет. Заряжает. Мы обязательно победим!", - подписала фото певица Джамала.

Пользователи сети в который раз восхитились внешним видом Джамалы и искупали ее в комплиментах.

"Вы прекрасны на любом фото", "Просто удивительна", "18 лет, не больше", "Какая же Вы красотка", "В образе сочетали все , что душе угодно. Круто", - писали подписчики артистки в комментариях под кадрами.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.