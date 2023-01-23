В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала эффектное фото, на котором позирует в леопардовой шубе из искусственного меха. Таким образом, она присоединилась к акции #FreeTheLeopards с целью напоминания Германии о необходимости поставки танков Leopard для Украины.

"Пока кто-то тянет время, мы должны действовать и давить. Присоединяюсь к челленджу от Ukraine.ua. Чем больше я злюсь, тем больше я хочу донатить и всячески помогать. Но только этого недостаточно. Нам нужна поддержка мира! Нам нужны танки Леопард 2 из Германии. Украина должна победить в этом бою. Пока политики ждут и не принимают важных решений, мы продолжим кричать о важности доставки танков!", - подчеркнула артистка.

Лайками Джамалу поддержали другие украинские знаменитости, среди которых легендарная певица София Ротару и рэперша Алена Алена.

Ранее певица поделилась с поклонниками трагическим известием. Под Бахмутом погиб ее близкий друг Сейран Кадыров из спецподразделения «Крым» ГУР МО. Отец погибшего героя Али Кадыров был первым, кто поверил в Джамалу, занимался с ней, открыл для нее мир музыки и писал детские песни.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.