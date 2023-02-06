Певица Джамала показала, как выглядела в 16 лет, сравнив себя с современной, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на конкурсе "Евровидения" в 2016 году с песней 1944. Благодаря этому Украина получила возможность принять Евровидение в Украине. А после полномасштабного вторжения Джамала выехала в Европу, где одна из первых начала давать концерты, собирая деньги на помощь Украине. Также звезда активно давала интервью, рассказывая об ужасах войны.

Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз певица решила показать, как выглядела в 16 лет. Звезда опубликовала фотографию, где позирует с подругой в этом возрасте, а потом себя современных.

"Где-то по 16 лет", - написала Джамала под кадрами.

А до этого Джамала рассказала о священном месте для католиков.

"Сантьяго-де-Компостела.

Это город, куда съезжаются паломники со всего мира. Одно из самых святых мест католицизма.

Именно сюда я попала в рамках известного LUAR, которое проходит в Галиции уже 25 лет.

Удивительное и светлое место, с такими же людьми!

Говорили об Украине. Ведущий спросил: «Достаточно ли делает Испания для нашей победы?».

К слову, только на октябрь 2022 года Испания передала Украине 300 млн тонн военной помощи, в частности, амуницию, боеприпасы, бронетехнику и системы ПВО", - написала Джамала.

Напомним, Дорофеева, Полякова и другие звезды поддержали леопардовый тренд, украинцы определили фаворита

А еще Politeka сообщала, что Джамала дала важное напутствие украинцам ко Дню соборности

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