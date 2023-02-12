Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения в 2016 году, благодаря чему следующий конкурс прошел в Киеве. А после полномасштабного вторжения артистка отправилась в Европу, где выступала с той самой победной песне, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Джамала показала свою маму. Как оказалось, у нее 12 февраля День рождения.
"Моя самая лучшая в мире, люблю тебя!
C Днем рождения!", - написала Джамала.
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Фанаты, включая рэп-исполнительницу Alyona Alyona, поставили множество лайков и написали комментарии:
"Поздравляю с именинницей";
"С днем рождения милая наша Галина Михайловна. Здоровья Вам и всех благ";
"Поздравляю! Крепкого здоровья и осуществления мечты";
"Поздравляю мамочку и благодарю ей безгранично за такую доченьку";
"Поздравляю с днем рождения! Здоровье и счастье! Мира и победы!";
"Красотка! Поздравляю вашу семью с праздником! Много лет";
"С Днем рождения мамы";
"С днем рождения, т.Галю! Многие лета".
Напомним, Джамала выбрала креативный наряд для рабочих будней
А еще Politeka сообщала, что Джамала показала, как выглядела в 16 лет, звезду не узнать: фото тогда и сейчас
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