Джамала поздравила самого дорого человека с Днем рождения, опубликовав пост в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения в 2016 году, благодаря чему следующий конкурс прошел в Киеве. А после полномасштабного вторжения артистка отправилась в Европу, где выступала с той самой победной песне, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Джамала показала свою маму. Как оказалось, у нее 12 февраля День рождения.

"Моя самая лучшая в мире, люблю тебя!

C Днем рождения!", - написала Джамала.

Фанаты, включая рэп-исполнительницу Alyona Alyona, поставили множество лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с именинницей";

"С днем рождения милая наша Галина Михайловна. Здоровья Вам и всех благ";

"Поздравляю! Крепкого здоровья и осуществления мечты";

"Поздравляю мамочку и благодарю ей безгранично за такую доченьку";

"Поздравляю с днем ​​рождения! Здоровье и счастье! Мира и победы!";

"Красотка! Поздравляю вашу семью с праздником! Много лет";

"С Днем рождения мамы";

"С днем рождения, т.Галю! Многие лета".

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