Дружина Віктора Павлика та його концертний директор Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram поділилася фото, на яких похвалилася довгими та стрункими ніжками. Блогер не тільки постала у сміливому вбранні, а й показала, як красиво їй підходить яскравий колір.

На опублікованих фотографіях Катерина Репяхова показала стильний образ – в'язаний костюм яскравого рожевого кольору з довгою спідницею та светром. Свій аутфіт дружина Віктора Павлика доповнила масивними бежевими черевиками та білою сумочкою. У підписи до знімків, Катерина не залишила підписи, а лише поставила емозі у вигляді серця.

У свою чергу підписники Катерини Репяхової захопилися такими фото і засипали її компліментами: "Афродіта, яка вийшла з піни морської", "Боже мій, що це за маленька красуня", "Ну що за краса? Не можу відірвати погляд вже який годину", "Красунечка. Катруся, ти неймовірна", "Фото заряджене на жіночність".

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

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