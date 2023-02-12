Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram поделилась фото, на которых похвасталась длинными и стройными ножками. Блогер не только предстала в смелом наряде, но и показала, как красиво ей подходит яркий цвет.
На опубликованных фотографиях Екатерина Репяхова показала стильный образ – вязаный костюм яркого розового цвета с длинной юбкой и свитером. Свой аутфит жена Виктора Павлика дополнила массивными бежевыми ботинками и белой сумочкой. В подписи к снимкам, Екатарина не оставила подписи, а лишь поставила эмодзи в виде сердечка.
В свою очередь подписчики Екатерины Репяховой пришли в восторг от таких фото и засыпали ее комплиментами: "Афродита, которая вышла из пены морской", "Боже мой , что это за маленькая красотка", "Ну что за красота? Не могу оторвать взгляд уже который час", "Красунечка. Катруся, ты невероятная ", "Фото заряженное на женственность".
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Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
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