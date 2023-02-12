Відома блогерка Даша Ульянова поділилася пам'ятними моментами, до яких їй хотілося б знову повернутись.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", вирішила згадати про мирні часи, за якими нудьгує. Після проекту дівчина продовжила вести блог, розповідати про себе та часто вражає зовнішністю на оброблених кадрах.

Цього разу дівчина згадала, як була в найкращій своїй формі і щиро веселилася на пляжі, не думаючи про важкий для всіх час. Тоді, до вторгнення, багато хто вирушав за кордон на безтурботну відпустку.

"Архіви увійшли в чат 🙈 частина друга)" - поділилася Даша під коротким відео зі свого відпочинку.

У мережі почали коментувати:

«Естетика 😍🔥; Як це добре 😍; уу, яка гнучкість! 🔥; Неймовірно! Чарує! 🔥; Гарно 🔥😍 як добре; Чому це так гарно;

Wow. Magic; Який кайф 😍; Неймовірна; Втерла всіх))); Русалочка 😍 Красуня; Краса незвичайна».

Також Даша вирішила згадати свій розкішний відпочинок на Мальдівах до війни.

«Перед вами блогер, який нічого не показує. З минулого життя. Хочу сказати одне: Мальдіви – це не нудно, це кохання з першого погляду. Ps: рідкісні фото не в оверсайзі.

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