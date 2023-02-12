Известная блогерша Даша Ульянова поделилась памятными моментами, к которым ей хотелось бы снова вернуться.

Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", решила вспомнить о мирных временах, по которым скучает. После проекта девушка продолжила вести блог, рассказывать о себе и часто впечатляет внешностью на обработанных кадрах.

В этот раз девушка вспомнила, как была в лучшей своей форме и от души веселилась на пляже, не думая про тяжелое для всех время. Тогда, до вторжения, многие отправлялись заграницу на беззаботный отпуск.

«Архивы вошли в чат 🙈 часть вторая)» - поделилась Даша под коротким видео из своего отдыха.

В сети принялись комментировать:

«Эстетика 😍🔥; Как это хорошо😍; уу, какая гибкость!🔥; Невероятно! Очаровывает!🔥; Красиво 🔥😍 как хорошо; Почему это так красиво;

Wow. Magic; Какой кайф 😍; Невероятная; Утерла всех))); Русалочка 😍 Красавица; Красота необыкновенная».

Также Даша решила вспомнить свой роскошный отдых на Мальдивах до войны.

«Перед вами ничего не показывающий блогер. Из прошлой жизни. Хочу сказать одно: Мальдивы – это не скучно, это любовь с первого взгляда. P.s: редкие фото не в оверсайзе».

Напомним, "А вот вам": Решетник повеселил фото, что показывает его маленький сын оккупантам.

Как сообщала Politeka, "Сразу об Олейнике подумал": Дантес повеселил украинцев фото с "Вадимом".

Также Politeka писала, что "Маленький кусочек под язычок": Тарабарова честно рассказала, чем спасалась от "недуга" беременных.