Сім'я Христини та Григорія Решетніков вирішили трохи відволікти дітей від нагальних проблем та війни в Україні. Так, сім'я телеведучого вирушила у вихідні покататися на лижах і навчитися це робити якнайкраще. Кадрамі Христина поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.
Христина Решетник зазначила, що старші сини Дмитро та Іван лише вдруге провели тренування, але вже кажуть, що готові до серйозних лижних трас. Вона додала, що їхні діти – це постійна рушійна сила та мотивація не стояти на місці.
"Хлопці не дають можливості розслабитися)) Їм цікаво все - активне, екстремальне, з викликами. Я пропоную їм ідеї занять, вони мене підтримують і помчало. У їх графіці практично немає вільного часу. Але це - єдине, що дозволяє вгамувати їх запальний темперамент і, можливо, подарує мені шанс на спокійний вечір", - розповіла Христина Решетник.
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Судячи з знімків, хлопчики щосили намагаються кататися, якнайкраще і добре проводять час під час тренувань.
У коментарях користувачі мережі хвалили хлопчиків і зазначали, що для дітей важливо чимось займатися: "Хлопчики великі молодці", "Розумнички", "Красавці", "Правильно, зараз важливо зайняти дітей активностями".
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