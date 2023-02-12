Христина Решетник зазначила, що старші сини Дмитро та Іван лише вдруге провели тренування, але хочуть їх посилити.

Сім'я Христини та Григорія Решетніков вирішили трохи відволікти дітей від нагальних проблем та війни в Україні. Так, сім'я телеведучого вирушила у вихідні покататися на лижах і навчитися це робити якнайкраще. Кадрамі Христина поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

Христина Решетник зазначила, що старші сини Дмитро та Іван лише вдруге провели тренування, але вже кажуть, що готові до серйозних лижних трас. Вона додала, що їхні діти – це постійна рушійна сила та мотивація не стояти на місці.

"Хлопці не дають можливості розслабитися)) Їм цікаво все - активне, екстремальне, з викликами. Я пропоную їм ідеї занять, вони мене підтримують і помчало. У їх графіці практично немає вільного часу. Але це - єдине, що дозволяє вгамувати їх запальний темперамент і, можливо, подарує мені шанс на спокійний вечір", - розповіла Христина Решетник.

Судячи з знімків, хлопчики щосили намагаються кататися, якнайкраще і добре проводять час під час тренувань.

У коментарях користувачі мережі хвалили хлопчиків і зазначали, що для дітей важливо чимось займатися: "Хлопчики великі молодці", "Розумнички", "Красавці", "Правильно, зараз важливо зайняти дітей активностями".

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