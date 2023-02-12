Кристина Решетник отметила, что старшие сыновья Дмитрий и Иван лишь во второй раз провели тренировки, но хотят их усилить.

Семья Кристины и Григория Решетников решили немного отвлечь детей от насущных проблем и войны в Украине. Так, семья телеведущего отправилась на выходных покататься на лыжах и научиться это делать как можно лучше. Кадрами Кристина поделилась на своей странице в Инстаграм.

Кристина Решетник отметила, что старшие сыновья Дмитрий и Иван лишь во второй раз провели тренировки, но уже говорят, что готовы к серьезным лыжным трассам. Она добавила, что их дети – это постоянная движущая сила и мотивация не стоять на месте.

"Ребята не дают возможности расслабиться)) Им интересно все – активное, экстремальное, с вызовами. Я предлагаю им идеи занятий, они меня поддерживают и понеслось. В их графике практически нет свободного времени. Но это – единственное, что позволяет унять их вспыльчивый темперамент и возможно подарит мне шанс на спокойный вечер", - рассказала Кристина Решетник.

Судя по снимкам, мальчики изо всех сил стараются кататься, как можно лучше и хорошо проводят время во время тренировок.

В комментариях пользователи сети хвалили мальчиков и отмечали, что для детей важно чем-то заниматься: "Мальчики большие молодцы", "Умнички", "Красавцы", "Правильно, сейчас важно занять детей активностями".

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