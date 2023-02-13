Учасник «МайстерШеф. Битва сезонів», фіналіст «МайстерШеф»-8 та учасник «МайстерШеф. Професіонали»-2 Владислав Міцкевич вирішив висловитися знову після зйомок із Ольгою Поляковою. Нещодавно він уже казав, як йому працювалося разом з нею.
«Ми вже відзняли перший сезон. Це шоу буде доступне по телевізору приблизно за 3 тижні. Шоу справді кулінарний характер, але хочу наголосити що це Розважальне шоу
Зараз такі складні часи і так важливо відволікатися, саме «Він готує, вона керує» створений для цього!
Ну і звичайно побачите неперевершену дівчину, нереально круту ведучу, яку так складно переговорити, але так легко в неї закохатися @polyakovamusic» - поділився учасник «Майстер Шеф».
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У мережі також висловили свою думку:
«Як гарно про Олю Юріївну написав 👏❤️; Красень, ще з любителів мій улюбленець».
Новое шоу называется «Він готує, вона керує» и, по словам Мицкевича, контракт с ним уже подписан.
Також Міцкевич розповів на своїй сторінці в Інстаграмі, як взагалі став ведучим нового шоу. За його словами, він спочатку розповів про себе і чому саме його треба взяти телеведучим, потім була зустріч із Поляковою.
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