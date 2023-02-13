Учасник «МайстерШеф. Битва сезонів», фіналіст «МайстерШеф»-8 та учасник «МайстерШеф. Професіонали»-2 Владислав Міцкевич вирішив висловитися знову після зйомок із Ольгою Поляковою. Нещодавно він уже казав, як йому працювалося разом з нею.

«Ми вже відзняли перший сезон. Це шоу буде доступне по телевізору приблизно за 3 тижні. Шоу справді кулінарний характер, але хочу наголосити що це Розважальне шоу

Зараз такі складні часи і так важливо відволікатися, саме «Він готує, вона керує» створений для цього!

Ну і звичайно побачите неперевершену дівчину, нереально круту ведучу, яку так складно переговорити, але так легко в неї закохатися @polyakovamusic» - поділився учасник «Майстер Шеф».

У мережі також висловили свою думку:

«Як гарно про Олю Юріївну написав 👏❤️; Красень, ще з любителів мій улюбленець».

Новое шоу называется «Він готує, вона керує» и, по словам Мицкевича, контракт с ним уже подписан.

Також Міцкевич розповів на своїй сторінці в Інстаграмі, як взагалі став ведучим нового шоу. За його словами, він спочатку розповів про себе і чому саме його треба взяти телеведучим, потім була зустріч із Поляковою.

Нагадаємо, "Ми з вами стали рідними": зірка "1+1" Вітвіцька зворушила кадрами з дитячої лікарні.

Як повідомляла Politeka, "Прямо в шоці, як він виріс": Квіткова після розриву з "Холостяком" Добриніним показала відпочинок із сином.

Також Politeka писала, що "Син уперше промовив…": Гвоздєва з "Танців зі зірками" поділилася материнською радістю.