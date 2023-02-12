Відома українська співачка, зірка романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огневич вирішила провести вихідні за межами будинку та поділилася кількома щасливими кадрами. За останній рік невелику відпустку артистка влаштовувала переважно вдома, рідко виїжджаючи за межі країни.

"Як не дивно, зараз у мене зайнятість більша, ніж до повномасштабного вторгнення. Залишитися без грошей не боюся. Оскільки я родом із 90-х, мене нічим не злякаєш" - раніше зізналася Огневич.

Також вона додала трохи інформації про свій зимовий відпочинок: "Завтра спробую щось абсолютно нове. Як завжди, трохи боюся, але робитиму! Карпатський ліс взимку – це щось неймовірне".

Також популярна виконавиця вважала за краще похвалитися кадрами з фотосесії, яку хотіла показати всім досить давно. Продемонструвати нові кадри артистці вдалося нещодавно, тому вона поспішила похвалитися найкращими моментами.

На знімках, які вона опублікувала, Злата відбита у топі-бюсті з пір'ям та прозорих штанах з мереживної тканини.

Огневич знялася на повне зростання, стоячи боком до об'єктиву, а також підкреслюючи таким чином акцент на аксесуарах.

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