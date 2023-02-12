Известная украинская певица, звезда романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич решила провести выходные за пределами дома и поделилась несколькими счастливыми кадрами. За последний год небольшой отпуск артистка устраивала в основном дома, редко выезжая за пределы страны.

"Как ни странно, сейчас у меня занятость больше, чем до полномасштабного вторжения. Остаться без денег не боюсь. Поскольку я родом из 90-х, меня ничем не испугаешь" - ранее призналась Огневич.

Также она добавила немного информации о своем зимнем отдыхе: "Завтра попробую что-то совершенно новое. Как всегда, немного боюсь, но буду делать! Карпатский лес зимой – это что-то невероятное".

Также популярная исполнительница предпочла похвалиться кадрами из фотосессии, которую желала показать всем довольно давно. Продемонстрировать новые кадры артистке удалось недавно, поэтому она поспешила похвалиться лучшими моментами.

На снимках, которые она опубликовала, Злата запечатлена в топе-бюстье с перьями и прозрачных брюках из кружевной ткани.

Огневич снялась в полный рост, стоя боком к объективу, а также подчеркивая таким образом акцент на аксессуарах.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.