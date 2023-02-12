Українська актриса Ганна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", розповіла, що нарешті сталося те, чого вона так довго чекала.

Українська актриса Ганна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", поділилася важливою для неї подією, на яку чекала цілий рік. Про це знаменитість розповіла на особистій сторінці в Інстаграм, а також опублікувала фото та відео.

Зокрема, Ганна Кошмал показала себе в компанії колег по сцені та згадала, як востаннє вони сиділи всі разом рік тому після вистави у Тернополі – це було 19 лютого 2022 року. Акторам було дуже страшно і тривожно, вони передчували, що незабаром відбудеться вторгнення росії. Вірити не хотілося, але відчуття було загострено і артисти не знали, коли знову побачаться і чи побачаться ще взагалі.

Але нарешті сталося те, на що Анна так довго чекала - вони зустрілися і зіграли разом у виставі.

"Ми не втрачали зв'язок, не втрачали надії, не змінювали плани і терпляче чекали возз'єднання! І ось ця безцінна мить) Давно не грали, хвилювалися.. все пройшло так легко, радісно і з таким задоволенням, наче й не розлучалися. Плакали, як відкрилися лаштунки, плакали, як закрилися лаштунки! Плакали від радості знову бути разом", - розповіла українська актриса.

Ганна Кошмал також подякувала бійцям ЗСУ за можливість виступати на сцені театру разом зі своїми друзями та колегами.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

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