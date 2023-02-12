Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", рассказала, что наконец произошло то, чего она так долго ждала.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", поделилась важным для нее событием, которого ждала целый год. Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Инстаграм, а также опубликовала фото и видео.

В частности, Анна Кошмал показала себя в компании коллег по сцене и вспомнила, как в последний раз они сидели все вместе год назад после спектакля в Тернополе - это было 19 февраля 2022 года. Актерам было очень страшно и тревожно, они предчувствовали, что скоро произойдет вторжение рф. Верить не хотелось, но ощущения были обострены и артисты не знали, когда снова увидятся и увидятся ли еще вообще.

Но наконец произошло то, чего Анна так долго ждала - они встретились и сыграли вместе в спектакле.

"Мы не теряли связь, не теряли надежды, не меняли планы и терпеливо ждали воссоединения! И вот этот бесценный миг) Давно не играли, волновались.. все прошло так легко, радостно и с таким удовольствием, словно и не расставались. Плакали, как открылись кулисы, плакали, как закрылись кулисы! Плакали от радости снова быть вместе", - рассказала украинская актриса.

Анна Кошмал также поблагодарила бойцов ВСУ за возможность выступать на сцене театра вместе со своими друзьями и коллегами.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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