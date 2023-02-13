Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати, як вона насправді позбавляється жиру без особливих зусиль та тренувань. Як правило, Нікітюк гостро реагує на критику і не дозволяє користувачам глузувати з неї.
"Ну все, зараз з мене цей апарат висмокче останні 30 грам жиру на персику" - пише Нікітюк під новими кадрами.
У прозорому костюмі зірка позувала перед камерою, щоб показати, як упорядковується:
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Так, Нікітюк вирішила завдяки інноваційній італійській процедурі вакуумно-роликового масажу на спеціальному апараті позбутися жиру. Більше того, процедура покращує лімфодренаж, дозволяє усунути прояви целюліту та змоделювати ідеальний силует.
У Instagram зірка також показала, як разом із племінницями відпочила на Хмельниччині.
"Якщо ви запитаєте мене, що змінилося в мені за останній рік? Перше, що я скажу, це те, що я почала ще більше приділяти уваги родині та нашим дітям. .
Боже, як раділи дівчата, коли побачили басейн та дитячий клуб… і я на секунду задумалася, що вони вже майже рік нікуди не їздили…”, — пише Леся Нікітюк.
Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.
А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.
Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.