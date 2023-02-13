Леся Нікітюк вирішила показати в Інстаграм, як позбавляється зайвого і впорядковується.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати, як вона насправді позбавляється жиру без особливих зусиль та тренувань. Як правило, Нікітюк гостро реагує на критику і не дозволяє користувачам глузувати з неї.

"Ну все, зараз з мене цей апарат висмокче останні 30 грам жиру на персику" - пише Нікітюк під новими кадрами.

У прозорому костюмі зірка позувала перед камерою, щоб показати, як упорядковується:

Так, Нікітюк вирішила завдяки інноваційній італійській процедурі вакуумно-роликового масажу на спеціальному апараті позбутися жиру. Більше того, процедура покращує лімфодренаж, дозволяє усунути прояви целюліту та змоделювати ідеальний силует.

У Instagram зірка також показала, як разом із племінницями відпочила на Хмельниччині.

"Якщо ви запитаєте мене, що змінилося в мені за останній рік? Перше, що я скажу, це те, що я почала ще більше приділяти уваги родині та нашим дітям. .

Боже, як раділи дівчата, коли побачили басейн та дитячий клуб… і я на секунду задумалася, що вони вже майже рік нікуди не їздили…”, — пише Леся Нікітюк.

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.