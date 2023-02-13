Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать, как она на самом деле избавляется от жира без особых усилий и тренировок. Как правило, Никитюк остро реагирует на критику и не позволяет пользователям насмехаться над ней.
«Ну все, сейчас с меня этот аппарат высосет последние 30 грамм жира на персике» - пишет Никитюк под новыми кадрами.
В прозрачном костюме звезда позировала перед камерой, чтобы показать, как приводит себя в порядок:
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Так, Никитюк решила благодаря инновационной итальянской процедуре вакуумно-роликового массажа на специальном аппарате избавиться от жира. Более того, процедура улучшает лимфодренаж, позволяет устранить проявления целлюлита и смоделировать идеальный силуэт.
В Instagram звезда также показала, как вместе с племянницами отдохнула на Хмельнитчине.
"Если вы спросите меня, что изменилось во мне за последний год? Первое, что я скажу, это то, что я начала еще больше уделять внимания семье и нашим детям. Нашим, потому что у нас брат отвечает за потомство, а я за карьеру.
Боже, как радовались девочки, когда увидели бассейн и детский клуб… и я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили…", — пишет Леся Никитюк.
Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.
Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.