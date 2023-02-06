Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Сейчас звезда активно занялась съемками нового проекта "Есть вопросы?". Не забывает Леся и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о трагедии, которая произошла. Новые кадры из автомобиля Никитюк разместила в своем сторис.

"История так себе. Подруге 22-го января он сделал предложение... 24-го января он погиб на войне. А они хотели... Жить нормально вместе хотели, хотели любить... Они так хотели", - написала Никитюк в своем блоге.

"Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя.. Тело любимого моей подруги. Она такая счастливая была последние 4 месяца, а сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет... только слезы и дым от сигарет", - продолжила Леся на втором сторис.

"Это вещи, которые передали ей побратимы нашего парня. Его футболка, худи.. На которых остался его запах и вроде он еще рядом", - отметила звезда.

"Мои глубокие соболезнования всем кто потерял своих мужчин, близких, любимых, друзей, родителей и братьев на этой проклятой войне. Которую мы обязательно выиграем. Герои не умирают. Светлая память Руслану", - подытожила Никитюк на последнем сторис.

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