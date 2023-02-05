Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Никиюк показала, как ей удалось проехать на лифте и не застрять. Звезда опубликовала несколько фото в своем сторис. На фото также можно увидеть 2 разных букета, которыми хвасталась Леся.

"И ни разу не застряля", - написала Леся в публикации.

А до этого Леся поделилась еще одной фотографией с тюльпанами. Звезда стояла перед зеркалом, хвастаясь букетом.

"Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но я хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й…и на 15-м этаже а не на 3-м", - написала Никитюк.

Фанаты оценили шутку Никитюк и начали активно шутить:

"Ну главное сердцем чувствовать что то Вам";

"Я думаю света не было и он до 15го просто не дошел";

"Понимаю Вашу проблему... Моя доставка еды почему-то всегда под дверью соседей покидает";

"А скоро весна! Скорейшей победы!";

"Ооо, нужно побегать по этажам, возможно и мне кто-то оставил))))".

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