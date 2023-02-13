Даша Астаф'єва поділилася, що вона зараз просто насолоджується життям і цінує кожну хвилину.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про зміни у її особистому житті. Нещодавно стало відомо, що восени 2021 року вона пережила тяжкий розрив із коханим. Весною 2022 року не опускати руки на початку повномасштабної війни в Україні їй допоміг новий роман. Про це вона розповіла у програмі "Тихий вечір із Оленою Кравець".

Олена Кравець зауважила, що Даша виглядає дуже красиво та світиться від щастя. У свою чергу, Даша Астаф'єва поділилася, що вона зараз просто насолоджується життям і цінує кожну хвилину. Даша зізналася, що причиною її такого виду є коханий чоловік.

Про обранця українська співачка і модель поки що воліє багато не розповідати, але частково його описала.

"Він високий. У нього такі ж, як і у мене, зелені очі. Так, я закохана. Як таке диво могло статися... У мене, напевно, є така риса, що в мене не всі як у людей. Усі розлучаються. , а я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує. Це, мабуть, єдине, що мене рятує – близькі та родина", - сказала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.