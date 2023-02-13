Даша Астафьева поделилась, что она сейчас просто наслаждается жизнью и ценит каждую минуту.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об изменениях в ее личной жизни. Недавно стало известно, что осенью 2021 года она пережила тяжелый разрыв с возлюбленным. Весной 2022 года не опускать руки в начале полномасштабной войны в Украине ей помог новый роман. Об этом она рассказала в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Елена Кравец заметила, что Даша выглядит очень красиво и светится от счастья. В свою очередь Даша Астафьева поделилась, что она сейчас просто наслаждается жизнью и ценит каждую минуту. Даша призналась, что причиной ее такого вида есть любимый мужчина.

Об избраннике украинская певица и модель пока предпочитает много не рассказывать, но частично его описала.

"Он высокий. У него такие же, как и у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. Как такое чудо могло произойти... У меня, наверное, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает – близкие и семья", — сказала Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.