Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об изменениях в ее личной жизни. Недавно стало известно, что осенью 2021 года она пережила тяжелый разрыв с возлюбленным. Весной 2022 года не опускать руки в начале полномасштабной войны в Украине ей помог новый роман. Об этом она рассказала в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".
Елена Кравец заметила, что Даша выглядит очень красиво и светится от счастья. В свою очередь Даша Астафьева поделилась, что она сейчас просто наслаждается жизнью и ценит каждую минуту. Даша призналась, что причиной ее такого вида есть любимый мужчина.
Об избраннике украинская певица и модель пока предпочитает много не рассказывать, но частично его описала.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Необычных поселенцев обнаружили ученые в Чернобыле, фото: "Прячутся в разрушенных домах"
День рождения закончился трагедией: несчастье произошло с подростками в Ровно, кадры с места
Касается и женщин, и мужчин: Кабмин ввел новые важные изменения, что нужно знать украинцам
Мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы: "Лучше съехать..."
"Он высокий. У него такие же, как и у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. Как такое чудо могло произойти... У меня, наверное, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает – близкие и семья", — сказала Даша Астафьева.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.