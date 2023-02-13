Екс "Холостячка" співачка Злата Огневич раптово засвітилася у засніжених Карпатах під час відпочинку.

Екс "Холостячка" українська співачка Злата Огневич раптово засвітилася на відпочинку в чарівних зимових горах. Зокрема, знаменистість повідомила, що зараз перебуває у Карпатах. У її Інстаграм-Сторіз вже з'явилося кілька фотографій на тлі зимового засніженого лісу та розкішного краєвиду гір.

У кадрі Злата Огневич з'явилася в утепленому бежевому костюмі і довгому пуховому пальті білого кольору, які доповнила яскравою блакитною шапкою та стильними "дутиками".

Трохи згодом вона піднялася на вершину гори і покаталася на дерев'яних гойдалках, що там стояли.

"Карпатський ліс взимку це щось неймовірне. Я не знаю, як описати словами все те, що бачу... Так виглядає ідеальна гора для медитацій", - поділилася першими емоціями Злата Огневич.

Варто відзначити, що тепла куртка з поясом – просто потрібна річ у зимовому гардеробі. Можна скласти трендовий образ, як у Злати, просто одягнувши улюблений флісовий костюм з худорлявості під неї і додавши грубі черевики і класичну шкіряну сумку.

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