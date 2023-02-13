Экс "Холостячка" певица Злата Огневич внезапно засветилась в заснеженных Карпатах во время отдыха.

Экс "Холостячка" украинская певица Злата Огневич внезапно засветилась на отдыхе в чарующих зимних горах. В частности, знаменистость сообщила, что сейчас находится в Карпатах. В ее Инстаграм-Сториз уже появилось несколько фотографий на фоне зимнего заснеженного леса и роскошного пейзажа гор.

В кадре Злата Огневич появилась в утепленном бежевом костюме и длинном пуховом пальто белого цвета, которые дополнила яркой голубой шапкой и стильнвми "дутиками".

Чуть позже она поднялась на вершину горы и покаталась на деревянных качелях, которые там стояли.

"Карпатский лес зимой это что-то невероятное. Я не знаю, как описать словами все то, что вижу... Так выглядит идеальная гора для медитаций",- поделилась первыми эмоциями Злата Огневич.

Стоит отметить, что теплая куртка с поясом – просто необходимая вещь в зимнем гардеробе. Можно составить трендовый лук, как у Златы, просто надев любимый флисовый костюм с худи под нее и добавив грубые ботинки и классическую кожаную сумку.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.



