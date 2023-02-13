Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками новинами та публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала моторошні кадри після землетрусу в Туреччині та поділилася своїм болем.
На одному з фото можна побачити, що Джамала у Києві прийшла до посольства Туреччини з квітами, щоби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок трагічного землетрусу. Як відомо, катаклізм стався 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини. Внаслідок катаклізму в турецьких містах вже налічується майже 30 тисяч загиблих та десятки тисяч постраждалих.
У підписі до публікації Джамала розповіла, як вона переживає з приводу цієї трагедії:
"Сердечні співчуття постраждалим від землетрусу. Кожен день переглядаючи стрічку новин, мене паралізують цифри. До смерті не можна звикнути, навіть у країні, яку росія знищує щодня. До смерті не можна бути готовим. Туреччина стала для мене прихистком у найстрашніший час мого життя. Це дім моєї сестри, близьких й сили-силенної людей з добрими серцями. Невичерпний біль тече у моїй крові від новин про те, скільки десятків тисяч втратили найцінніше — життя".
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