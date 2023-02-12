Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто ділиться зі своєю аудиторією публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав відео з Туреччини після потужного землетрусу та порівняв природний катаклізм із кровопролитною війною в Україні, яку розв'язала росія.

Як відомо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Внаслідок катаклізму в турецьких містах вже налічується понад 24 тисячі загиблих та десятки тисяч постраждалих. На відео, яке показав Юрій, можна побачити трагічні наслідки землетрусу з містами, які буквально перетворилися на гори руїн.

У підписі до публікації Горбунов порівняв трагедію в Туреччині та війну в Україні та вказав на важливий момент: "Так тепер виглядають міста Туреччини! Жахливий землетрус, забрав тисячі життів ні в чому не винних людей! І це зробила природа, яка може бути жорстокою! Так тепер виглядають і українські міста! Тільки це справа рук "людей" - пишу це слово в лапках - які колись називали себе братами! І чомусь ці "брати" вирішили що ми нацисти, і маємо жити так, як хочуть вони! Міста відбудуються і стануть ще красивішими! Нажаль життя людей ніколи не повернути! Ніколи! І коли людей вбиває природній катаклізм, тобі не вкладається в голову - як таке могло статися! Інша справа, коли тебе вбивають на тебе схожі! Хоча ні, не схожі! Істоти, на людей, ніколи не були схожими!".

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