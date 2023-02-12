Популярний український хореограф, шоумен та суддя багатьох телешоу, серед яких "Танці з зірками" Влад Яма, який із самого початку війни з родиною поїхав жити в США, час від часу ділиться у Instagram кадрами зі свого нового життя за кордоном. Так, цього разу танцюрист виклав кадри зі своєю дружиною Ліліаною та нарвався на чергову порцію критики.

Як видно, на чорно-білих фотографіях Влад та Лілія відбиті в романтичній атмосфері на березі моря, вони ніжно обіймаються. Перед камерою вони позують у білих вбраннях із сяючими усмішками на обличчях.

У підписі до публікації Яма написав одне слово "Together", яке означає "Разом". А шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію хореографа, багато хто його критикує, що він втік до Америки, коли в Україні почалася війна:

"Вітаємо".

"Чому "together", а не "разом"?2.

"Бо Майямі. А Марув та взагалі забула кирилицю".

"Хтось життя своє віддає на війні, а хтось добре відпочиває, і нас**ть на все".

"Ну ви ж бачите, люди разом, відпочивають, хіба їм знайоме почуття нестачі корму тваринам?"

"Удачі. Дай Бог зреагує".

Нагадаємо, Фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" висловилася про Україну на тлі Туреччини: "Вам не болить?".

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