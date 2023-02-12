Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та розповіла про своє перше за довгий час вихідний.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Світлана знята у цікавій локації, вона вмостилася на кріслі разом босими ногами. Перед камерою вона з'явилася у широких джинсах, футболці та об'ємній штучній шубі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і втомлений вигляд.

У підписі до публікації Лобода написала: "Сьогодні перший вихідний за останні кілька місяців. Намагаюся розслабитись, хоча зовсім не вмію цього робити. Мені здається, якщо ти закоханий у свою роботу, тобі просто не потрібні вихідні. Скоро нові міста та концерти Нас вже давно чекає тур Німеччиною. Ізраїль, Баку. А поки що - монтаж кліпу та фінальний етап здачі альбому. Якби ви знали, як я хочу з вами поділитися! Так що запасаємось терпінням і працюємо! Ось! Знову забула, що сьогодні у мене вихідний".

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