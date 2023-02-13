Известная певица Джамала рассказала о значении Турции в жизни и как скорбит о погибших от землетрясения.

Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями и публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила жуткие кадры после землетрясения в Турции и поделилась своей болью.

На одном из фото можно увидеть, что Джамала в Киеве пришла к посольству Турции с цветами, чтобы почтить память погибших в результате трагического землетрясения. Как известно, катаклизм случился 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции. В результате катаклизма в турецких городах уже насчитывается почти 30 тысяч погибших и десятки тысяч пострадавших.

В подписи к публикации Джамала рассказала, как она переживает по поводу этой трагедии:

"Сердечные соболезнования пострадавшим от землетрясения. Каждый день просматривая новостную ленту, меня парализуют цифры. К смерти нельзя привыкнуть даже в стране, которую россия уничтожает каждый день. К смерти нельзя быть готовым. Турция стала для меня убежищем в самое страшное время моей жизни. Это дом моей сестры, близких и множества людей с добрыми сердцами. Неистощимая боль течет в моей крови от новостей о том, сколько десятков тысяч потеряли самое ценное – жизнь".

Напомним, "Как такое могло произойти": Горбунов сравнил трагедию в Турции с войной в Украине и указал на важный момент.

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