Популярний український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатоліч, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував своє фото із маленьким сином, а також дитяче фото зі своїм батьком.

Як виявилося, Анатолій виріс без батька, він загинув, коли майбутній телезірці було лише 2,5 роки. Однак, за словами блогера, він не сильно переживає з цього приводу, тому що у нього завжди поряд були мама, бабуся та прабабуся.

"Я виріс без батька. Його не стало, коли мені було 2,5. Трохи більше Ніла. Жодних геройських історій про тата-космонавта. Кривий Ріг. Погана компанія. Ножеві поранення. Чи не вистачало мені тата? Намагаюся щось таке згадати Але не можу... У мене була мама Люся, бабуся Валя, прабабуся Сіма. Коротше, якісь одні євреї навколо. Був би я іншим, якби зі мною під час мого дорослішання був батько? Сто відсотків. мене вплинуло, сказати не можу. Тобто я виріс непоганим чуваком, без участі тата", - поділився своїми роздумами Анатоліч.

Він також припустив, що можлива роль батька переоцінена у житті дітей, коли вони оточені турботою мам та бабусь.

"Так може роль батька переоцінена, питаю я себе і сам дружину від себе ці думки. Не хочу думати, що це так. Хочу бути важливим і дати своїм якнайбільше. Сподіваюся їм це дійсно дає щось, що неможливо знайти десь. небудь", - підсумував телеведучий.

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