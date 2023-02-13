Популярный украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал свое фото с маленьким сыном, а также детское фото со своим отцом.

Как оказалось, Анатолий вырос без отца, он погиб, когда будущему телезвезде было всего 2,5 года. Однако, по словам блогера, он не сильно переживает по этому поводу, так как у него всегда рядом были мама, бабушка и прабабушка.

"Я вырос без отца. Его не стало, когда мне было 2,5. Чуть больше Нила. Никаких геройских историй о папе-космонавте. Кривой Рог. Плохая компания. Ножевые ранения. Не хватало ли мне папы? Пытаюсь что-нибудь такое вспомнить, но не могу. У меня была мама Люся, бабушка Валя, прабабушка Сима. Короче, какие-то одни евреи вокруг. Был бы я другим, если бы со мной во время моего взросления был отец? Сто процентов. Но как бы это на меня повлияло, сказать не могу. То есть я вырос неплохим чуваком, без участия папы", - поделился совими размышлениями Анатолич.

Он также предположил, что возможно роль отца переоценена в жизни детей, когда они окружены заботой мам и бабушек.

"Так может роль отца переоценена, спрашиваю я себя и сам жену от себя эти мысли. Не хочу думать, что это так. Хочу быть важным и дать своим как можно больше. Надеюсь им это действительно дает что-то, что невозможно найти где-нибудь", - подытожил телеведущий.

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